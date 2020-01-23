Премьер Украины обещает персональных менеджеров всем крупным инвесторам – внутренним и зарубежным

Инициатива "инвестиционной няни" - предоставления персонального менеджера от правительства инвесторам на сумму от $100 млн – будет распространяться как на новых инвесторов, так и на уже существующих, в том числе внутренних, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Для тех людей, кто инвестирует в Украину уже сейчас, отношения точно должно быть не хуже, чем к тем, кого мы хотим привлечь", - сказал он в Давосе в четверг утром на "Украинском завтраке", организованном Фондом Виктора Пинчука, отвечая на вопрос украинского бизнесмена Александра Ярославского.

Гончарук пояснил, что цель – построить прямой контакт инвестора с правительством, который хочет комфорта уже сейчас, не дожидаясь результата всех запущенных реформ, на достижение которого потребуется время.

"Задача - не в ручном режиме решать проблему, а максимально быстро получать сигнал, где система дает сбой", - отметил премьер-министр.