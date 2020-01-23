Политика

09:34 23.01.2020

Украинская делегация во главе с Зеленским решила передать свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста в Изралие людям, которые пережили эту трагедию

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Украинская делегация во главе с Зеленским решила передать свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста в Изралие людям, которые пережили эту трагедию

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что по прилете украинской делегации Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста они узнали, что из-за огромного интереса к событию и ограниченное количество мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию, в связи с чем приняли решение передать свои места этим людям.

"Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства. Считаю, что это правильно. К тому же это никак не отменяет памяти жертв одной из самых страшных трагедий ХХ века делегацией Украины. Будем принимать участие во всех предусмотренных мероприятиях и проведем запланированные встречи с президентом, премьер-министром и спикером Кнессета Государства Израиль", - написал Зеленский в четверг утром на своей странице в соцсети Фейсбук.

Как сообщалось, президент Украины 23-24 января осуществляет рабочий визит в Израиль для участия в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста.

"23-24 января президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом государство Израиль для участия в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц", - сказано в сообщении Офиса президента Украины.

Программой визита также предусмотрены переговоры Зеленского с руководством Израиля и встреча с представителями израильских деловых кругов.

Теги: #холокост #зеленский #израиль
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