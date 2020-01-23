Политика

09:25 23.01.2020

Трибушная отказалась возглавить информационное вещание телеканала для временно оккупированных территорий – Минкульт

2 мин читать
Трибушная отказалась возглавить информационное вещание телеканала для временно оккупированных территорий – Минкульт

Экс-главный редактор "24" канала Елена Трибушная отказалась от предложения возглавить информационное вещание телеканала для временно оккупированных территорий, вакансия руководителя остается вакантной, сообщили в пресс-службе Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

"Сообщаем, что планировалось назначение Елены Трибушной на должность руководителя информационного вещания телеканала для временно оккупированных территорий, который создается на базе телеканала иновещания UATV. Эта должность не предусматривает проведения конкурса. В связи с отказом А.Трибушной назначение не состоялось", – говорится в сообщении на сайте министерства в среду.

В ведомстве подчеркнули, что должность директора телеканала остается вакантной.

"Конкурс на замещение вакансии будет проведен в ближайшее время. Исполняющей обязанности директора телеканала остается Юлия Островская", – добавили в министерстве.

Как сообщалось, 27 декабря стало известно, что Министерство культуры, молодежи и спорта Украины 15 февраля 2020 года запустит на базе UA|TV телеканал для временно оккупированных территорий.

3 января в профильном министерстве заявили, что руководителем информационного вещания станет Трибушная.

Также было отмечено, что директор нового телеканала будет выбран путем конкурсного отбора в январе, а до этого исполнять его обязанности будет заместитель директора Островская.

В Минкультуры отмечают наличие четкого видения того, каким должен быть новый телеканал, чтобы достичь своей цели, также уже рассмотрено несколько концепций вещания. Окончательная будет утверждена после избрания руководителя телеканала.

"Новый канал должен донести в своем эфире к людям, которые проживают на временно оккупированных территориях, правду о том, что происходит в Украине, и начать диалог с ними", - сказал первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.

Теги: #телеканал #кадры #ордло #минкульт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:45 23.01.2020
Коляда ожидает принятия нового закона о статусе ветеранов в первом квартале 2020 года

Коляда ожидает принятия нового закона о статусе ветеранов в первом квартале 2020 года

09:43 23.01.2020
Минветеранов и оккупированных территорий будет разделено, будущее Министерство реинтеграции может возглавить вице-премьер - Коляда

Минветеранов и оккупированных территорий будет разделено, будущее Министерство реинтеграции может возглавить вице-премьер - Коляда

07:43 23.01.2020
Трибушная отказалась возглавить информационное вещание телеканала для временно оккупированных территорий

Трибушная отказалась возглавить информационное вещание телеканала для временно оккупированных территорий

13:21 22.01.2020
Порошенко расценил назначение адвоката Януковича в руководство ГБР как наступление Антимайдана

Порошенко расценил назначение адвоката Януковича в руководство ГБР как наступление Антимайдана

11:36 22.01.2020
"Нова Пошта" сменила главу набсовета

"Нова Пошта" сменила главу набсовета

17:05 21.01.2020
Денисова обратилась к председателю ОБСЕ с просьбой включить её в мониторинговые визиты на оккупированные территории Донбасса

Денисова обратилась к председателю ОБСЕ с просьбой включить её в мониторинговые визиты на оккупированные территории Донбасса

09:50 21.01.2020
Более 100 тонн гуманитарной помощи направил МККК в ОРДЛО

Более 100 тонн гуманитарной помощи направил МККК в ОРДЛО

16:00 18.01.2020
Кабмин обнародовал заработные платы членов правительства Украины

Кабмин обнародовал заработные платы членов правительства Украины

14:06 18.01.2020
СБУ раскрыла схему финансирования Россией оккупационной администрации в ОРЛО

СБУ раскрыла схему финансирования Россией оккупационной администрации в ОРЛО

19:47 17.01.2020
Зеленский призвал Гончарука подумать над возможным кадровым усилением правительства

Зеленский призвал Гончарука подумать над возможным кадровым усилением правительства

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Премьер Украины ожидает начала новой программы с МВФ в ближайшие месяцы

Минветеранов и оккупированных территорий будет разделено, будущее Министерство реинтеграции может возглавить вице-премьер - Коляда

Украинская делегация во главе с Зеленским решила передать свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста в Изралие людям, которые пережили эту трагедию

Правительство никуда не уходит, у нас чудесные отношения с президентом и внутри команды – Гончарук

Закон о рынке земли может быть принят в начале февраля - Арахамия

ПОСЛЕДНЕЕ

Премьер Украины ожидает начала новой программы с МВФ в ближайшие месяцы

Премьер Украины обещает персональных менеджеров всем крупным инвесторам – внутренним и зарубежным

Украинская делегация во главе с Зеленским решила передать свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста в Изралие людям, которые пережили эту трагедию

Правительство никуда не уходит, у нас чудесные отношения с президентом и внутри команды – Гончарук

Глава фракции "Слуга народа" призывает к здоровому экономическому эгоизму в отношенияхс ЕС

Зеленский: возможность встречи с Путиным в Израиле рассматривается

Зеленский: если все стороны захотят прекратить войну на Донбассе, она прекратится завтра

Зеленский хотел бы, чтобы все страны ЕС желали видеть Украину в Евросоюзе как равноправного партнера

Зеленский: мир не должен быть сплоченным только в Фейсбуке, когда репостит выступления Греты Тунберг, фото пожаров в Австралии или сбитого украинского самолета в Иране

Закон о рынке земли может быть принят в начале февраля - Арахамия

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА