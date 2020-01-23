Политика

09:24 23.01.2020

Правительство никуда не уходит, у нас чудесные отношения с президентом и внутри команды – Гончарук

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Правительство никуда не уходит, у нас чудесные отношения с президентом и внутри команды – Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что нынешнее правительство будет оставаться настолько долго, насколько будет позволять доверие внутри команды.

"Правительство никуда не уходит. Правительство продолжает работать. Мы не планируем никакие отставки, это слухи. Вокруг правительства ведется много сейчас провокаций, манипуляций, сливов, грязной игры, которую позволяют себе группы влияния, которым не комфортно работать в стране с честным правительством", - сказал Гончарук на "Украинском завтраке" в Давосе (Швейцария) в четверг утром.

Премьер подчеркнул, что он не планирует никуда уходить и имеет прекрасные отношения с президентом.

"Мы будем оставаться настолько долго, насколько нам будет позволять это доверие внутри команды. Сейчас с доверием проблем никаких нет. (…) Я не планирую никуда идти. У нас прекрасные отношения внутри команды, с президентом. У нас отличное беспрецедентное взаимодействие со всеми наивысшими органами власти", - отметил он.

Теги: #гончарук #кабмин
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