Зеленский: возможность встречи с Путиным в Израиле рассматривается

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает встречу с президентом России Владимиром Путиным в Израиле для обсуждения вопроса взаимного обмена удерживаемыми лицами.

"Про вероятность этой встречи (с Путиным – ИФ) - может быть, так как есть вопросы об обмене пленными, и вопрос украинцев, крымских татар на территории России. Будет возможность, обсудим это", - сообщил журналистам Зеленский в среду в Давосе.

Также перед отбытием в Цюрих и далее - в Израиль президент Украины проинформировал, что на завтра-послезавтра у него запланировано много других встреч.