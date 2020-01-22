Политика

18:41 22.01.2020

Зеленский хотел бы, чтобы все страны ЕС желали видеть Украину в Евросоюзе как равноправного партнера

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 Президент Украины Владимир Зеленский в вопросе евроинтеграции Украины считает главным, чтобы все страны ЕС видели Украину в этом объединении как сильного равноправного партнера.

"Мы видим свое будущее в Европейском союзе. Что должен ЕС сделать для Украины? Просто взять Украину в Европейский союз. Это очень сложные вещи, хотя мне кажется, это очень простые решения. Мы действительно подписали Соглашение об ассоциации с ЕС, мы поддерживаем курс в Европейский союз, но мы должны с вами понимать, что не только Украина должна и хочет в ЕС. Действительно, многие страны ЕС поддерживают нас и видят будущее Украины в ЕС, рядом с собой, как равноправных партнеров", - сказал он во время дискуссии в среду в Давосе с основателем и президентом Всемирного экономического форума Клаусом Швабом.

Зеленский отметил, что "некоторые страны ЕС" также должны хотеть привлечь Украину в ЕС. "Это философский вопрос. И он даже не в том, когда мы будем в Европейском союзе, он в том, какой статус будет у Украины в ЕС, какое будет отношение к нашей стране? Отношение как к мощному игроку, равноправному, стране, которую уважают, на которую не смотрят сверху вниз", - сказал он.

Президент Украины добавил, что сейчас, когда одна из стран ЕС сделала "exit" (выход Великобритании из ЕС – ИФ), то, возможно, для Украины наступило время осуществить "enter" (вступить в ЕС – ИФ).

Теги: #давос #ес #зеленский
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