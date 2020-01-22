Политика

18:16 22.01.2020

Зеленский: мир не должен быть сплоченным только в Фейсбуке, когда репостит выступления Греты Тунберг, фото пожаров в Австралии или сбитого украинского самолета в Иране

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Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе высказался за необходимость переосмысления и обновления правил международной безопасности.

"…нынешняя архитектура мира уязвима. А существующие институты не всегда работают так эффективно, как этого требует настоящее. Мир нуждается в переосмыслении и обновлении правил, особенно - международной безопасности. Мир не может быть сплоченным только в Фейсбук, когда репостит выступление Греты Тунберг, фото ужасных пожаров в Австралии или сбитого украинского Боинга в Иране. Но означает ли это, что все сделали выводы? Нет. Потому что для большинства, через неделю это уже теряет актуальность, а в ленту уже стучится новый, громкий информационный повод", - сказал он во время своего выступления в среду в Давосе.

Теги: #давос #зеленский
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