Политика

13:59 22.01.2020

Встреча Зеленского и Путина в Израиле пока не запланирована, если и состоится общение на полях форума, то для обсуждения дальнейшего освобождения удерживаемых лиц – ОП

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Встреча Зеленского и Путина в Израиле пока не запланирована, если и состоится общение на полях форума, то для обсуждения дальнейшего освобождения удерживаемых лиц – ОП

У президента Украины Владимира Зеленского в рамках рабочего визита в Израиль 23-24 января пока не запланирована встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, если общение на полях Всемирного форума памяти Холокоста состоится, то только для обсуждения вопросов дальнейшего освобождения удерживаемых лиц.

"Президент Украины посетит с рабочим визитом Государство Израиль. В рамках визита запланировано участие Владимира Зеленского в мероприятиях пятого Всемирного форума памяти Холокоста, а также встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлиным, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, спикером Кнессета Юлием Эдельштейном и представителями деловых кругов Израиля", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса президента Украины.

"Встреча с президентом России, который также примет участие в форуме памяти Холокоста, пока не запланирована. Если общение на полях форума состоится, президент Украины планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц", - указали в Офисе президента Зеленского.

Теги: #зеленский #путин #израиль
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