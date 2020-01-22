Политика

13:48 22.01.2020

Тимошенко поздравила украинцев с Днем Соборности

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Тимошенко поздравила украинцев с Днем Соборности

 Во время, когда украинское государство ведет борьбу за истинную независимость ценой жизней своих воинов, украинцам как никогда необходим патриотизм, настоящая самопожертвование и высокие идеалы, заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в заметке по случаю Дня Соборности, который она разместила на своей странице в Facebook.

"В последнее время в сфере публичного политического вещания появилась некая тема, которую я бы назвала искусственной "усталостью от патриотизма"... Молодые и не слишком эксперты, политологи и политики с экранов ТВ рассказывают, что национальное - не модное, национальная идея - рудимент, а патриотизм - следствие ненадлежащего воспитания", - возмутилась Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" убеждена, что такая тенденция очень опасна, ведь таким образом нам готовят "анестезию" к частичной или полной потере суверенитета.

"Не хлебом единым жив человек, и мы никогда не построим честного, справедливого и свободного общества только на меркантильных, банальных вещественных ценностях. День Соборности Украины 22 января - замечательный антидот для упомянутой выше "усталости от государственности". Среди всех государственных праздников - это, возможно, самое главное. Ведь именно единство людей, государства, нации должны построить то общество и ту страну, которой мы достойны. И именно единства нам всегда не хватало для успеха. Именно единство нам и сегодня нужна как никогда", - подчеркнула политик.

Тимошенко уверена, что задачи и вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной, почти те же, что и столетие назад, во время подписания Акта воссоединения Украины.

"Мы должны наконец преодолеть те вызовы и выполнить вековые задачи. Три вещи нам сегодня необходимы для успеха - единство, единство, единство! С Днем Соборности! С праздником!"- резюмировала Тимошенко.

Теги: #день_соборности #тимошенко
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