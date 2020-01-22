Политика

12:46 22.01.2020

"Батькивщина" предлагает привязать зарплаты чиновников к минимальной зарплате в стране – Тимошенко

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"Батькивщина" предлагает привязать зарплаты чиновников к минимальной зарплате в стране – Тимошенко

Всеукраинское объединение "Батькивщина" подготовила законопроект, предлагающий привязать заработную плату должностного лица к минимальной заработной плате в стране, сообщила лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Наша команда разработала законопроект. В нем мы предусматриваем, что теперь заработная плата любого должностного лица в государстве должна зависеть от размера минимальной заработной платы в стране", - сказала Тимошенко на пресс-конференции в среду в Киеве.

По ее словам, если минимальная зарплата будет подниматься, то и зарплата чиновников тоже поднимется, а если она будет заморожена, то и зарплата чиновников не будет подниматься.

"Мы предлагаем, чтобы разрыв между минимальной заработной платой и зарплатой должностного лица наивысшего ранга в государстве, например президент страны, чтобы разрыв был не больше десяти раз. Это максимум", - отметила Тимошенко, подчеркнув, что такая система отвечает стандартам, которые существуют в большинстве стран мира.

Лидер фракции сообщила, что законопроект будет передан в Раду в среду.

Тимошенко также обратилась к президенту, чтобы он признал данный законопроект первоочередным, "чтобы рассмотреть его с начала новой сессии первым и прекратить унижение украинского общества".

Теги: #тимошенко #батькивщина #зарплаты #чиновники
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