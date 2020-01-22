Политика

12:26 22.01.2020

Порошенко поздравил украинцев с Днем Соборности: Нации цементируются не асфальтом, а общими ценностями

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Порошенко поздравил украинцев с Днем Соборности: Нации цементируются не асфальтом, а общими ценностями

Украинцы объединены в единую украинскую политическую нацию чувством патриотизма, любви к Украине и совместным европейским будущим, заявляет лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Дорогие украинцы!... Поздравляю вас с Днем соборности от себя лично и от всей команды "Европейской солидарности"… Да, мы говорим на разных языках. Да, мы ходим в разные церкви. Да, порой и местами по-разному смотрим на историю. Но объединены мы в единую украинскую политическую нацию чувством патриотизма, любви к Украине и совместным европейским будущим", - говорится в поздравлении Порошенко с Днем Соборности, размещенном на его странице в Facebook в среду.

Процитировав стихотворение Тараса Шевченко "Мені однаково", Порошенко отметил: "Нам не все равно, какой язык, потому что украинский объединяет и консолидирует. Что не мешает нам уважать и тех соотечественников, которые говорят на русском, крымскотатарском, на других языках. Это их неоспоримое право".

"Нам не все равно, какие памятники. Как не было безразлично немцам, когда они снесли многочисленные памятники Гитлеру. Мы очистили нашу карту от коммунистических идолов… Нам не все равно, какая церковь, и поэтому мы завоевали Томос. Мы понимаем, что РПЦ в Украине не просто конфессия, а инструмент геополитического влияния России. Но граждане вольны выбирать свой путь к Богу. Даже если для кого-то он до сих пор лежит, к сожалению, через Москву. Большинству украинцев не все равно, вступим мы в НАТО или сползем в Ташкентский пакт... Будем частью Европы, или вернемся в сферу российского влияния", - подчеркнул политик.

"Хорошие дороги по всей стране это, безусловно, важно. Но нации цементируются не асфальтом, а общими ценностями", - резюмировал Порошенко.

День соборности Украины - государственный праздник Украины. Отмечается ежегодно 22 января в день провозглашения в 1919 году Акта Воссоединения УНР и ЗУНР в единое украинское государство.

Теги: #день_соборности #порошенко #евросолидарность
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