Политика

08:20 22.01.2020

"Только вместе мы сильны" – Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности

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"Только вместе мы сильны" – Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с 101-й годовщиной Дня Соборности Украины, сообщил сайт главы украинского государства.

"Прошло более ста лет. Сделали мы выводы из этой истории? Она учит нас простому, но жизненно важному для Украины принципу: только вместе мы сильны… Чтобы быть сильными, нужно стать едиными. Чтобы стать едиными, надо быть сильными. Помните об этом! С праздником вас! С Днем соборности Украины! - говорится в видеообращении президента.

Зеленский отметил, что "ощущение нации единым целым возникает не только благодаря совместным традициям, культуре и религии. Есть еще ценности. Ценности добродетели и порядочности. Воспитанности и толерантности. Ценности свободы и демократии. Желания экономического благополучия и процветания. Желания быть богатым. Ценности уважения к закону, частной собственности и уважения друг к другу".

Теги: #день_соборности #зеленский #украина #поздравление
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