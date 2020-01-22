Генсек ООН призвал стороны конфликта в Ливии полностью принять результаты берлинского саммита

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтара и главу правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сараджа полностью принять результаты берлинской международной конференции по Ливии.

"Мое послание (к Хафтару и Сарраджу - ИФ) таково: полностью примите результаты берлинского саммита", - сказал он.

По словам Гутерриша, проведение конференции по Ливии "является важным шагом".

Глава ООН считает, что утверждение Советом Безопасности итогов Берлинской конференции стало бы чрезвычайно важным событием, однако от членов Совета зависит, будет ли принята соответствующая резолюция.

"Я думаю, есть все основания надеяться, что в СБ будут созданы условия для укрепления консенсуса вокруг ситуации в Ливии", - отметил Гутерриш.

19 января в Берлине состоялась международная конференция по Ливии. Участники рассмотрели пути решения конфликта между Хафтаром и признанным ООН правительством Ливии во главе с Файезом Сараджем.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам конференции заявила, что Сарадж и Хафтар не общались на Берлинской конференции по Ливии, участники встречи разговаривали с ними отдельно. "Каждый из них ожидает от другого выполнения всех обязательств", - сказала канцлер. Она подчеркнула, что участники конференции добивались того, чтобы все вовлеченные в ливийский кризис стороны "говорили единым голосом".

В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с Сараджем со штаб-квартирой в Триполи и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.