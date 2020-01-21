Политика

16:55 21.01.2020

Украина хочет актуализировать Соглашение об ассоциации с ЕС - Кулеба

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Украина хочет актуализировать Соглашение об ассоциации с ЕС - Кулеба

Украина хочет актуализировать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, заявил вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

"Вторая история - это, безусловно, актуализация Соглашения об ассоциации в торговой части, то есть квоты, тарифы", - сказал он, выступая на публичной дискуссии "Амбиции Украины в отношениях с ЕС в 2020 году: видение правительства и экспертов" в Киеве во вторник.

Кроме того, отметил вице-премьер, одним из приоритетов является присоединение к европейскому "зеленому соглашению".

"И третье - это главная история для нас в этом году - это знаменитый промышленный безвиз, об этом уже 100-500 раз говорилось. Много есть нюансов. Но я вас уверяю: правительство Украины настроено пройти этот путь до успешного для обеих сторон - Украины и ЕС - результата", - подчеркнул он.

Кулеба добавил: если такое же желание будет и у ЕС, то Украина сможет эффективно имплементировать европейские нормы, стандарты в сфере технического урегулирования, обеспечить эффективность институций и результат, который соответствует интересам обеих сторон.

По его словам, эти три вопроса, среди других, будут обсуждаться на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе 28 января.

Теги: #ес #кулеба
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