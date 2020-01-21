Непрофессионализм экономического блока правительства является главной угрозой нацбезопасности – Медведчук

Непредвзятый анализ публичных высказываний министров украинского правительства во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком и руководителей Нацбанка за последние полгода приводит к выводу о том, что экономическую политику в стране определяют непрофессионалы, и "пленки Гончарука" только еще раз подтверждают этот неоспоримый факт, считает глава политсовета партии и народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Поэтому дело не в том, "простил" президент премьера (за нелестные высказывания – ИФ) или нет. Это вопрос сугубо политический. Намного важнее экономическая составляющая. На протяжении последних 6 лет вот уже третий премьер уверенно ведет страну к полному экономическому краху. Конечно, и 6 лет назад украинская экономика находилась далеко не в идеальном состоянии. Однако отмечались позитивные тенденции в основных секторах экономики – промышленности, сельском хозяйстве, банковско-финансовой сфере", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте ОПЗЖ во вторник.

По его словам, сейчас позитив сохраняется только в сельском хозяйстве, и получен он исключительно за счет хорошего урожая ‒ не благодаря усилиям правительства, а в связи с благоприятными погодными условиям.

"Все остальное ‒ в полном упадке, и в первую очередь – украинская промышленность: в ноябре 2019-го зафиксировано падение на 7,5%", - пишет Медведчук, добавляя высказывание министра экономики Тимофея Милованова о том, что главная причина падения украинской промышленности – мировые цены, а не укрепление курса гривни".

Возвращаясь к "пленкам Гончарука", политик обращает внимание на высказывание премьера, что он "полный профан в экономике", добавляя мнение, что и остальные участники совещания, в ходе которого и были сделаны скандальные аудиозаписи, "отнюдь не выглядят профессиональными экономистами и финансистами", заботящимися о благе страны.

Для них главная задача – не выведение страны из кризиса, а формирование «позиции", как правдоподобнее выдать экономические провалы за успех. С такой "экономической политикой" Украина не просто не выйдет из кризиса, а достаточно быстро придет к полному экономическому краху", - считает Медведчук.

В этом контексте он высказывает убеждение, что законопроекты, поданные действующим Кабмином в Верховную Раду (о земле, налогообложении, легализации игорного бизнеса, новый Трудовой кодекс и др.), "только приближают полный экономический крах".

Медведчук уверен, что "спасение (Украины – ИФ) лишь в одном – немедленной отставке всего экономического блока Кабмина и правления НБУ, а также немедленном отзыве из парламента законопроектов правительства", чего президент Владимир Зеленский не сделал.

Помимо этого политик усматривает "серьезную опасность" для страны в том, что, отправив в отставку нескольких чиновников, президент назначит новых – "столь же некомпетентных", вследствие чего, по его убеждению, Украина продолжит двигаться к "экономической катастрофе".

"Вывести страну из кризиса, грозящего уже в этом году перейти в полную экономическую катастрофу, сможет только правительство национального спасения ‒ правительство, сформированное не по принципу личных предпочтений президента (или предпочтений внешних управляющих), а по профессиональным критериям", - подытожил Медведчук.