Политика

15:30 21.01.2020

Непрофессионализм экономического блока правительства является главной угрозой нацбезопасности – Медведчук

3 мин читать
Непрофессионализм экономического блока правительства является главной угрозой нацбезопасности – Медведчук

Непредвзятый анализ публичных высказываний министров украинского правительства во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком и руководителей Нацбанка за последние полгода приводит к выводу о том, что экономическую политику в стране определяют непрофессионалы, и "пленки Гончарука" только еще раз подтверждают этот неоспоримый факт, считает глава политсовета партии и народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Поэтому дело не в том, "простил" президент премьера (за нелестные высказывания – ИФ) или нет. Это вопрос сугубо политический. Намного важнее экономическая составляющая. На протяжении последних 6 лет вот уже третий премьер уверенно ведет страну к полному экономическому краху. Конечно, и 6 лет назад украинская экономика находилась далеко не в идеальном состоянии. Однако отмечались позитивные тенденции в основных секторах экономики – промышленности, сельском хозяйстве, банковско-финансовой сфере", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте ОПЗЖ во вторник.

По его словам, сейчас позитив сохраняется только в сельском хозяйстве, и получен он исключительно за счет хорошего урожая ‒ не благодаря усилиям правительства, а в связи с благоприятными погодными условиям.

"Все остальное ‒ в полном упадке, и в первую очередь – украинская промышленность: в ноябре 2019-го зафиксировано падение на 7,5%", - пишет Медведчук, добавляя высказывание министра экономики Тимофея Милованова о том, что главная причина падения украинской промышленности – мировые цены, а не укрепление курса гривни".

Возвращаясь к "пленкам Гончарука", политик обращает внимание на высказывание премьера, что он "полный профан в экономике", добавляя мнение, что и остальные участники совещания, в ходе которого и были сделаны скандальные аудиозаписи, "отнюдь не выглядят профессиональными экономистами и финансистами", заботящимися о благе страны.

Для них главная задача – не выведение страны из кризиса, а формирование «позиции", как правдоподобнее выдать экономические провалы за успех. С такой "экономической политикой" Украина не просто не выйдет из кризиса, а достаточно быстро придет к полному экономическому краху", - считает Медведчук.

В этом контексте он высказывает убеждение, что законопроекты, поданные действующим Кабмином в Верховную Раду (о земле, налогообложении, легализации игорного бизнеса, новый Трудовой кодекс и др.), "только приближают полный экономический крах".

Медведчук уверен, что "спасение (Украины – ИФ) лишь в одном – немедленной отставке всего экономического блока Кабмина и правления НБУ, а также немедленном отзыве из парламента законопроектов правительства", чего президент Владимир Зеленский не сделал.

Помимо этого политик усматривает "серьезную опасность" для страны в том, что, отправив в отставку нескольких чиновников, президент назначит новых – "столь же некомпетентных", вследствие чего, по его убеждению, Украина продолжит двигаться к "экономической катастрофе".

"Вывести страну из кризиса, грозящего уже в этом году перейти в полную экономическую катастрофу, сможет только правительство национального спасения ‒ правительство, сформированное не по принципу личных предпочтений президента (или предпочтений внешних управляющих), а по профессиональным критериям", - подытожил Медведчук.

Теги: #мнение #медведчук #гончарук #экономика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:28 21.01.2020
Оржель настаивает на целесообразности объединения энергетического и экологического министерств

Оржель настаивает на целесообразности объединения энергетического и экологического министерств

11:09 21.01.2020
Нынешняя власть продолжает вгонять Украину в долговую яму - Тимошенко

Нынешняя власть продолжает вгонять Украину в долговую яму - Тимошенко

13:31 20.01.2020
Зеленский уверен, что средний бизнес поддерживает решения власти, ведущие к прозрачности процессов

Зеленский уверен, что средний бизнес поддерживает решения власти, ведущие к прозрачности процессов

13:30 20.01.2020
Перерасчет начислений за тепло и горячую воду осуществило 131 предприятие ТКЭ

Перерасчет начислений за тепло и горячую воду осуществило 131 предприятие ТКЭ

00:36 18.01.2020
Гончарук пообещал ликвидацию ГАСИ в случае выявления схем

Гончарук пообещал ликвидацию ГАСИ в случае выявления схем

16:23 17.01.2020
Украина должна создавать свои беспилотные авиационные комплексы, а также наземную и морскую безэкипажную технику – эксперт

Украина должна создавать свои беспилотные авиационные комплексы, а также наземную и морскую безэкипажную технику – эксперт

14:07 17.01.2020
Зеленский требует от правоохранителей за 2 недели установить причастных к записи разговоров на встрече Гончарука с представителями НБУ

Зеленский требует от правоохранителей за 2 недели установить причастных к записи разговоров на встрече Гончарука с представителями НБУ

12:10 17.01.2020
Гончарук заявляет, что передал Зеленскому заявление об отставке, написанное на имя спикера Рады

Гончарук заявляет, что передал Зеленскому заявление об отставке, написанное на имя спикера Рады

11:55 17.01.2020
"Голос" расценивает заявление об отставке Гончарука как неуважение к Конституции, Раде и обществу

"Голос" расценивает заявление об отставке Гончарука как неуважение к Конституции, Раде и обществу

11:49 17.01.2020
Правительство продолжит работу в штатном режиме до политического решения президента – Гончарук

Правительство продолжит работу в штатном режиме до политического решения президента – Гончарук

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В "Евросолидарности" считают активизацию уголовных дел против Порошенко политическим преследованием

МИД Украины требует исключить изображение Трезубца из британского "Руководства по противодействию экстремизму"

Зеленский обсудил с председателем ОБСЕ расширение мандата СММ на Донбассе

В связи с усилением обстрелов на Донбассе Украина будет связываться с партнерами по Нормандскому формату

Глава МИД Украины обсудит вопрос передачи Украине самописцев самолета МАУ с иранским министром

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина хочет актуализировать Соглашение об ассоциации с ЕС - Кулеба

На Совете ассоциации Украина-ЕС хотим услышать об уровне амбиций ЕС относительно Украины - Кулеба

В Раде зарегистрирован законопроект об урегулировании льготного тарифа на оплату э/э проживающим в 30-км зоне АЭС

У Зеленского под видом "борьбы с дезинформацией" хотят ввести жесткую цензуру с уголовной ответственностью

Британия выразила сожаление в связи с публикацией украинского герба в "Руководстве по противодействию экстремизму"

Больше половины американцев считают, что Cенат должен лишить Трампа должности

В "Евросолидарности" считают активизацию уголовных дел против Порошенко политическим преследованием

МИД Украины требует исключить изображение Трезубца из британского "Руководства по противодействию экстремизму"

Нардеп Гончаренко ожидает внесения Зеленским в декларацию его поездки в Оман

Зеленский обсудил с председателем ОБСЕ расширение мандата СММ на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА