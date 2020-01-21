В Раде зарегистрирован законопроект об урегулировании льготного тарифа на оплату э/э проживающим в 30-км зоне АЭС

Группа народных депутатов предлагает законодательно урегулировать вопрос предоставления льготного тарифа на оплату электроэнергии для населения, постоянно проживающего в 30-километровой зоне атомных станций.

С этой целью предлагается упорядочить соответствующие нормы и согласовать их с уже действующим законом "О рынке электрической энергии", говорится в пояснительной записке к зарегистрированному в Раде законопроекту №2778 "О внесении изменений относительно ценообразования и тарифов на электрическую энергию для потребителей, постоянно проживающих в 30-километровой зоне атомных электростанций".

Текст законопроекта размещен на парламентском сайте. Его авторами выступили Виктор Мялик (депутатская группа "За будущее"), Елена Копанчук, Алексей Жмеренецкий, Денис Герман (все – фракция "Слуга народа"), Наталья Приходько (франция "Опозиционная платформа-За жизнь").

Законопроектом предлагается дополнить, в частности, закон "О рынке электроэнергии" пунктом, указывающим, что цены на универсальные услуги для постоянно проживающих в 30-км зоне АЭС бытовых потребителей устанавливаются в размере 70% действующего тарифа для соответствующей группы потребителей.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, с момента начала действия нового рынка электроэнергии (с 1 июля 2019 года – ИФ) ст. 17 закона "Об электроэнергии", предусматривающая уровень оплаты электроэнергии населением 30-км зоны в размере 70% действующего тарифа для определенных групп населения, утратила силу.

В то же время ст. 12 закона "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности" закреплено право населения 30-км зоны на социально-экономическую компенсацию риска от деятельности АЭС, в том числе на льготы по оплате электроэнергии.

Вследствие изменений в энергетическое законодательство возникла юридическая коллизия: при закрепленном праве на льготы утрачен механизм их реализации, отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, законопроектом №2778 предусматривается закрепление в законе "О рынке электроэнергии" права поставщиков универсальных услуг на компенсацию за поставки электроэнергии по льготному тарифу для населения 30-км зоны АЭС. Как указано в документе, порядок компенсации убытков энергопоставщиков по льготному тарифу устанавливает центральный орган исполнительной власти, осуществляющий госрегулирование и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования сферах энергетики и коммунальных услуг.

Как сообщалось, с 1 июля 2019 года состоялся запуск новой модели оптового рынка э/э во исполнение закона "О рынке э/э", принятого в апреле 2017 года. Новая модель рынка предполагает переход от работы по модели "единого покупателя" к полномасштабному конкурентному рынку, предусматривающему двусторонние договора между производителями и крупными потребителями, введение балансирующего рынка, рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка.