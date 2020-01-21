У Зеленского под видом "борьбы с дезинформацией" хотят ввести жесткую цензуру с уголовной ответственностью

Проект закона по обеспечению национальной информационной безопасности и права на доступ к достоверной информации предусматривает блокировку интернет-ресурсов, мессенджеров и уголовную ответственность с исправительными работами, что представляет серьезную угрозу демократии в Украине, заяаляет народный депутат фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар.

"Когда читаешь о системе доверия в по факту законе о цензуре, то министерство, которое взяло на себя разработку этой "инициативы" хочется сразу назвать Министерством Правды. А чего стесняться? Оцените фееричность цитаты из текста законопроекта: Распространение дезинформации (неполной информации, представляющей общественный интерес) и другой недостоверной информации может приводить к искаженному восприятию реальности и принятию гражданами решений, основанных на ложной, неполной или искаженной информации. Такая ситуация негативно влияет на демократические процессы в Украине ", - написала Сюмар на своей странице в сети Facebook..

Она подчеркнула, что за это в законопроекте предусмотрена блокировка интернет ресурсов, мессенджеров и уголовная ответственность с исправительными работами.

"Я не знаю, бывает ли информация полной и как можно все забанить в цифровую эпоху. Но я точно знаю, что такие законодательные инициативы и "бурная деятельность" Министерства культуры однозначно представляют крайне серьезную угрозу "демократическим процессам в Украине", - отметила депутат.