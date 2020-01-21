Британия выразила сожаление в связи с публикацией украинского герба в "Руководстве по противодействию экстремизму"

Великобритания сожалеет в связи с обидой, нанесенной Украине из-за включения изображения Герба Украины – Трезубца в "Руководство по противодействию экстремизму", заявил спикер британского правительства.

"Мы осознаем и сожалеем из-за обиды, нанесенной появлением украинского Трезубца в "наглядном пособии" британской полиции. Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко отмечено, что много символов, приведенных в нем, не представляет интерес в борьбе с терроризмом", - говорится в заявлении, которое распространило Посольство Великобритании в Украине в Twitteer.

Подчеркивается, что британская власть глубоко уважает официальные символы украинской государственности, в частности, государственные флаг, герб и гимн Украины.

"Мы признаем, что Трезубец как главный элемент Государственного Герба Украины имеет конституциональное, историческое и культурное значение для народа Украины", - говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что Великобритания остается на позициях полной поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также надеется на усиление двусторонних отношений в грядущие годы.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ответ заявил, что теперь пришло время исключить изображение украинского Герба из данного "Руководства".

"Поскольку сожаление было высказано. Пришло время пересмотреть Руководство, удалив Украинский Трезубец, который не входит в него", - написал он на Twitter.

Как сообщалось, ранее посольство Украины в Великобритании и МИД Украины осудили размещение изображения Трезубца в "Руководстве по противодействию экстремизму", потребовав удалить его из издания.