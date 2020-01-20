Политика

18:47 20.01.2020

В "Евросолидарности" считают активизацию уголовных дел против Порошенко политическим преследованием

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В "Евросолидарности" считают активизацию уголовных дел против Порошенко политическим преследованием

Действующая власть организовала политические преследования пятого президента Украины Петра Порошенко для того, чтобы скрыть собственные провалы, заявил сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов.

В заявлении, которое обнародовала пресс-служба политической силы, Герасимов напомнил о ряде скандалов вокруг власти – тайном отдыхе Зеленского в Омане и вероятных встречах с россиянами, неспособности реагировать на безопасносные кризисы, продемонстрированной после крушения украинского самолета в Иране, высоких зарплатах министров и других.

"При новой власти - некомпетентной, непрофессиональной, лживой и коррумпированной - государство держится исключительно на том запасе прочности, который за годы своего президентства создал Петр Порошенко и его команда. Чтобы отвлечь внимание от управленческой некомпетентности президента Зеленского, его правительства и всех "слуг народа", властью принято решение активизировать фальсификацию десятков дел против пятого президента", - заявил Герасимов.

Он отметил, что политические репрессии – это часть общего наступления власти Зеленского на права и свободы граждан, попытка построить вместо демократии "абсолютную монархию, как Султанат Оман, или диктатуру по примеру России".

"Пётр Порошенко отменил запланированную зарубежную поездку. Сегодня он сходил в ГБР и лично получил повестки, чем заставил ГБР действовать в рамках закона. Причем какие повестки? По делу о проходе украинских военных кораблей из украинской Одессы в украинский Мариуполя по Керченскому проливу. По делу, которое касается Минских соглашений. Сегодня все понимают, кому выгодно развертывание и продолжение этих дел. Это выгодно исключительно России", - подчеркнул Герасиов.

Теги: #порошенко #евросолидарность #герасимов
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