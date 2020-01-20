Глава МИД Украины обсудит вопрос передачи Украине самописцев самолета МАУ с иранским министром

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что во время встречи с министром инфраструктуры и дорог Ирана в Киеве в понедельник намерен обсудить вопрос передачи Украине "черных ящиков" лайнера Boeing 737, сбитого в Иране.

"Через 10 минут у нас встреча с иранским министром. Иранцы уже тут. И как раз, что делать с этими "черными ящиками" - это и есть одна из ключевых частей нашего разговора. Это министр инфраструктуры и дорог. Он является официальным представителем Ирана, его главная задача - принести официальные извинения, признание того, что произошло. Мы надеемся, что мы сможем пойти немного дальше, чем просто политические определения и обсудим практические проблемы. Среди них - "черные ящики", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

По его словам, разговор также коснется компенсаций семьям погибших, но подчеркнул, что детальнее тему будут обсуждать юристы.

Пристайко добавил, что Генеральная прокуратура Украины уже обратилась с запросом совместном расследовании катастрофы.

"Как вы знаете, уголовное дело в Украине уже открыто, и сейчас, в частности, будем требовать создания группы, которая будет совместно работать в Иране по сбору данных, доступу ко всем источникам информации, переговорам, диспетчерским данным, авиационным данным и т.д.", - пояснил министр.

Выступая в Верховной Раде в минувшую пятницу, Пристайко заявил, что Украина хочет, чтобы вину Ирана в сбитии самолета МАУ в Тегеране зафиксировали документально. Для фиксации украинская сторона будет поднимать соответствующий вопрос в Совете безопасности ООН.

"Не один раз были случаи, когда заявление потом публично не поддерживали. Мы хотим зафиксировать признание иранской стороной своей вины. Признание на международном уровне документом", - заявил Пристайко.

"Мы будем поднимать этот вопрос в Совете безопасности ООН и фиксировать обязательства, которые с момента фиксации пройдем всю дорогу до конца, включая, признание вины, компенсацию людям и так далее. Без фиксации этого момента мы хотим быть осторожными. Чтобы не сорвать взаимодействие с иранской стороны, которая сейчас держится фактически на политическом заявлении лидера Ирана", - добавил Пристайко.