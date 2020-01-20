Политика

10:29 20.01.2020

От "Слуги народа" на экономический форум в Давос едут 23 нардепа

1 мин читать
От "Слуги народа" на экономический форум в Давос едут 23 нардепа

 23 народных депутата Украины из фракции "Слуга народа" едут на Всемирный экономический форум в Давос (Швейцария), сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе фракции.

"23 народных депутатов из фракции "Слуга народа" примут участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе", - сообщили агентству в пресс-службе фракции в понедельник.

Согласно информации, в Давос на форум едут глава фракции Давид Арахамия, его первый заместитель Александр Корниенко, заместитель главы фракции Евгения Кравчук, депутаты Елизавета Ясько, Святослав Юраш, Дмитрий Наталуха, Марина Бардина, Роксолана Пидласа, Юлия Овчинникова и другие.

Форум в Давосе пройдет 21-24 января. В нем примут участие представителя 118 стран.

Теги: #давос #слуга_народа #депутаты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:57 16.01.2020
Зеленский проведет Национальный инвестсовет в Украинском доме в Давосе

Зеленский проведет Национальный инвестсовет в Украинском доме в Давосе

23:43 15.01.2020
Нардеп Кравчук о заседании фракции "Слуга народа": обсудили законопроект об изменениях в регламент Рады, премьер-министра не было, присутствовали Коболев и Смелянский

Нардеп Кравчук о заседании фракции "Слуга народа": обсудили законопроект об изменениях в регламент Рады, премьер-министра не было, присутствовали Коболев и Смелянский

17:22 14.01.2020
Рада назначила Костина главой правового комитета Рады

Рада назначила Костина главой правового комитета Рады

11:23 14.01.2020
Комитет по внешней политике возглавит Мережко - Арахамия

Комитет по внешней политике возглавит Мережко - Арахамия

13:54 13.01.2020
"Слуга народа" выдвинула Костина на пост главы правового комитета Рады - Корниенко

"Слуга народа" выдвинула Костина на пост главы правового комитета Рады - Корниенко

04:17 02.01.2020
Американскую делегацию на форуме в Давосе возглавит министр финансов

Американскую делегацию на форуме в Давосе возглавит министр финансов

19:20 28.12.2019
Нардепы из фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Раде законопроект "О деятельности медиа"

Нардепы из фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Раде законопроект "О деятельности медиа"

14:14 26.12.2019
Арахамия считает, что депутаты Рады должны получать от 70 до 100 тыс. грн зарплаты

Арахамия считает, что депутаты Рады должны получать от 70 до 100 тыс. грн зарплаты

10:03 23.12.2019
"Слуга народа" заявила о получении 33% мандатов на местных выборах в ОТГ

"Слуга народа" заявила о получении 33% мандатов на местных выборах в ОТГ

11:57 20.12.2019
Гончарук - фракции "Слуга народа»": Не видитесь на провокации, нас с вами стараются максимально качать

Гончарук - фракции "Слуга народа»": Не видитесь на провокации, нас с вами стараются максимально качать

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Проект стратегии безопасности Украины предусматривает меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ – сайт президента

Зеленский предложил членам СНБО представить предложения по проекту стратегии национальной безопасности через неделю

Зеленский считает необходимым разделить некоторые министерства, ждет от премьера структурной концепции

Зеленский считает неправильными высокие премии для руководителей "Нафтогаза", просит премьера найти решение

Зеленский призвал Гончарука подумать над возможным кадровым усилением правительства

ПОСЛЕДНЕЕ

В Берлине открылась международная конференция по Ливии

Генсек ООН призвал к эффективному и контролируемому прекращению огня в Ливии

Канцлер и глава МИД Германии перед конференцией по Ливии провели встречи с главами противоборствующих ливийских сторон

Помпео и Чавушоглу высказались за заключение мирного соглашения в Ливии и выработку надежного механизм контроля

Порошенко отменил поездку в Швейцарию, ожидает вручения повесток ГБР согласно нормам УПК - "Евросолидарность"

Депутат ОПЗЖ Лукашев: Закон об образовании не заработает в полной мере без надлежащего финансирования

Сенаторы-демократы призвали Эспера не выделять средства на строительство стены на границе с Мексикой

Нардеп из фракции "Голос": Украинская делегация в ПАСЕ продолжит работу

Проект стратегии безопасности Украины предусматривает меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ – сайт президента

Зеленский предложил членам СНБО представить предложения по проекту стратегии национальной безопасности через неделю

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА