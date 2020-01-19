В Берлине открылась международная конференция по Ливии

Международная конференция по Ливии начала работу в столице Германии.

Конференция проводится по инициативе канцлера Германии Ангелы Меркель. Согласие принять в ней участие дали ливийские лидеры Файез Сарадж и противостоящий ему Халифа Хафтар.

На конференции также будут представлены: США, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир, РФ. Также приглашены представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.