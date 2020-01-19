Политика

15:34 19.01.2020

Канцлер и глава МИД Германии перед конференцией по Ливии провели встречи с главами противоборствующих ливийских сторон

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Канцлер и глава МИД Германии перед конференцией по Ливии провели встречи с главами противоборствующих ливийских сторон

Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас перед началом международной конференции по Ливии провели встречи с премьером правительства национального согласия Ливии Файезом Сараджем и командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром.

"Канцлер Меркель и министр иностранных дел Маас сегодня перед началом конференции провели переговоры с главой правительства национального согласия Файезом Сараджем и генералом Халифой Хафтаром", - сообщила пресс-служба германского правительства.

Конференция проводится в Берлине по инициативе канцлера Германии Ангелы Меркель. Согласие принять в ней участие дали Сарадж и Хафтар.

На конференции также будут представлены: США, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир, РФ. Также приглашены представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия со штаб-квартирой в Триполи и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий Ливийской национальной армией Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.

Теги: #ливия #меркель #германия
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