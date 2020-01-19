Политика

13:56 19.01.2020

Помпео и Чавушоглу высказались за заключение мирного соглашения в Ливии и выработку надежного механизм контроля

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Помпео и Чавушоглу высказались за заключение мирного соглашения в Ливии и выработку надежного механизм контроля

Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече в Берлине заявили о важности достижения соглашения о прекращении огня в Ливии.

"Сегодня в Берлине глава МИД Турции Чавушоглу и я обсудили мирный процесс в Ливии. Мы согласились, с необходимостью достижения официального соглашения и надежного механизма контроля", - написал Помпео в своем Твиттере.

Как сообщалось, Помпео и Чавушоглу примут участие в открывающейся в воскресенье в Берлине международной конференции по Ливии.

Ранее высокопоставленный представитель американского госдепартамента проинформировал журналистов, что госсекретарь "на полях" конференции намерен сосредоточиться на достижении продления перемирия, выводе иностранных войск из страны и политическом процессе под эгидой ООН.

"В Берлине госсекретарь встретится с мировыми лидерами, он будет отстаивать три положения: во-первых, продолжение действия режима прекращения огня в Ливии; во-вторых, вывод всех внешних сил; в-третьих, возвращение к политическому процессу, осуществляемому при содействии ООН и под руководством Ливии", - сказал чиновник на брифинге.

Теги: #помпео #сша #ливия
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