Политика

22:33 17.01.2020

Нардеп из фракции "Голос": Украинская делегация в ПАСЕ продолжит работу

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Нардеп из фракции "Голос": Украинская делегация в ПАСЕ продолжит работу

Народный депутат из фракции "Голос" Рустем Умеров заявил, что украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы будет продолжать свою работу, сообщила пресс-служба политсилы в Фейсбуке.

"Я считаю, некорректно говорить, что мы "возвращаемся" в ПАСЕ - мы просто продолжим там свою работу. Никто ПАСЕ не оставлял - наша делегация только вышла из зала", - сказал Умеров.

В пресс-службе отмечается, что поскольку в состав ПАСЕ снова приняли российскую делегацию несмотря на невыполненные поставленных перед ней "конкретных условий", поэтому украинская делегация также продолжит работу.

"России выдвигали конкретные условия, но она их не выполнила. И при этом российская делегация вновь оказалась в зале... Здесь нет такого антагонизма, что "кто-то устал от Украины". Главное - чтобы мы не устали. Это проблемы нашей страны. А если кто-то устал - пусть идет отдыхает. За нашу страну должны биться мы, а не кто-то другой", - сказано в сообщении.

Теги: #работа #пасе #украина #делегация
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