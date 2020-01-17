Политика

20:25 17.01.2020

Зеленский и Гончарук договорились о промежуточном отчете Кабмина до 4 февраля и скрепили это рукопожатием

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Зеленский и Гончарук договорились о промежуточном отчете Кабмина до 4 февраля и скрепили это рукопожатием

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук договорились о промежуточном отчете Кабинета министров Украины о своей работе до 4 февраля.

"У нас скоро есть обязанность, в соответствии с законом, 14 февраля представить парламенту промежуточный отчет о нашей работе. И я думаю, что это прекрасная идея, прекрасная возможность глубже продемонстрировать, пояснить, поговорить с парламентом о стратегических вещах", - сказал Гончарук во время встречи с Зеленским в пятницу, видео которой распространено Офисом президента.

Зеленский указал, что это нужно сделать до следующей сессии парламента, до 4 февраля. "То есть отчет у вас будет. Если можно это сделать до 4 февраля. Договорились", - отметил он.

Гончарук отметил, что это возможно.

После завершения встречи президент и премьер пожали друг другу руки.

Теги: #правительство #сроки #отчет
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