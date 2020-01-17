Гончарук пообещал Зеленскому выполнить поставленные президентом задачи в ближайшее время

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому выполнить поставленные главой государства перед правительством задачи в ближайшее время.

"Я благодарю за доверие, господин президент. Действительно, есть недостатки в работе. Вы очень точно перечислили задачи, которые, по моему мнению, должны быть выполнены. Поэтому мы обязательно все эти задачи, поставленные вами, внимательно изучим и в ближайшее время постараемся выполнить", - сказал Гончарук во время встречи с Зеленским в пятницу, видео которой распространено Офисом президента.