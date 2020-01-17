Политика

20:01 17.01.2020

Зеленский просит премьера Гончарука и его правительство наладить конструктивное взаимодействие с Верховной Радой Украины

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Зеленский просит премьера Гончарука и его правительство наладить конструктивное взаимодействие с Верховной Радой Украины

Президент Украины Владимир Зеленский просит премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство наладить конструктивное взаимодействие с Верховной Радой.

"Пятый вопрос касается работы правительства и вашей личной работы с депутатами Верховной Рады и комитетами. Я очень хочу вас попросить, чтобы мы наладили эту работу", - сказал Зеленский во время встречи с премьером в пятницу, видео которой распространено Офисом президента.

"Вы глубоко в экономике, во всех современных процессах, в процессах, происходящих в правительстве, а наши депутаты этого не знают. И когда они получают законопроекты, решительные, иногда непопулярные, реформаторские, и у них времени нормально с ними ознакомиться, поработать в комитетах, - это ненормально совсем", - подчеркнул Зеленский.

Теги: #президент #рада #премьер
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