Зеленский считает неправильными высокие премии для руководителей "Нафтогаза", попросил Гончарука найти решение этой ситуации
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что ситуация вокруг предусмотренными трудовыми контрактами премиями сотрудникам НАК "Нафтогаз Украины" за полученные от российского "Газпрома" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража может обернуться внутриукраинским скандалом и попросил премьер-министра Алексея Гончарука предложить выход из этой ситуации.
"Я вас прошу разобраться также с более сложным вопросом… Не очень много зависит от вас, но очень хочу, чтобы вы разобрались с ситуацией, которая также обернется большим скандалом: НАК "Нафтогаз", по поводу их процента, которые они получают с $2,9 млрд, которые мы получили от РФ… Найти выход из этой ситуации, предложить выход из этой ситуации", - сказал Зеленский во время встречи с премьером в пятницу, видео которой распространено Офисом президента.
Глава государства отметил, что сотрудники "Нафтогаза" "тоже должны быть не только прагматичными менеджерами, но еще и оставаться людьми".
При этом он не исключил полное переформатирование "Нафтогаза".
"Или они вас услышат. Или они не услышат Вас, тогда они услышат людей, или юристов, или еще кого-то. Или будет полностью перезагружен НАК "Нафтогаз". И мы с Вами должны полностью разработать стратегию, как это сделать тогда", - сказал Зеленский.
Как сообщалось, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал, что за полученные от российского "Газпрома" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража сотрудникам НАК "Нафтогаз Украины" предусмотрены трудовыми контрактами премии в размене 1% от суммы, однако они еще не назначены. "По контрактам группа работников должна получить 1% от полученных денег (на самом деле даже меньше)", – написал он в Facebook.
Витренко также напомнил, что вопрос назначения премии находится в ведении наблюдательного совета компании. "Это может делать только правление "Нафтогаза" – согласно решению Наблюдательного совета НАК", – сказал он.
В мае 2018 года Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" решил премировать 41 сотрудника компании на общую сумму $46,3 млн за их вклад в победу по итогам тяжбы с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Тогда сообщалось, что общий объем выплат на уровне 1% суммы выигрыша в арбитраже ($4,6 млрд) будет составлять $46,3 млн (из них налог на доходы физических лиц и другие сборы – $9 млн). Планировалось, что в мае 2018 года будет выплачена первая часть премий на сумму $20,7 млн (541 млн грн). Эта сумма соответствует 1% объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год и, согласно годовому отчету НАК за 2018 год, была выплачена, в том числе 261 млн грн - главе правления Андрею Коболеву.
Остальная часть премий, как планировалось согласно решению Набсовета, должна выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша.
В середине 2018 года бывший в тот момент премьер-министр Владимир Гройсман заявил о запрете выплат бонусов и вознаграждений в госкомпаниях.
"Я предлагаю…запретить выплаты бонусов и вознаграждений в государственных компаниях Украины. Я считаю, что зарплаты, премии должны быть достойными… Но что касается жадности, чрезмерности, я такого поддержать не могу", – говорил он тогда.