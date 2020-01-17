Зеленский призвал Гончарука подумать над возможным кадровым усилением правительства

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Украины Алексея Гончарука подумать над возможным кадровым усилением правительства.

"Что касается Кабмина, то у меня нет ни одного процента оснований думать, что кто-то из них нечестный человек, или думать о том, что они непрофессиональные люди. Я помню, каким образом вы выбирали это правительство, как мы с вами общались, общались с ними, видели их стратегию, их команду, но мы хотим с вами сегодня усиление правительства. Поэтому я прошу вас сегодня найти слабые места и заменить тех или иных руководителей, того или иного министерства, в соответствии с их профессиональными данными", - сказал Зеленский во время встречи с премьером в пятницу, видео которой распространено Офисом президента.