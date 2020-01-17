Политика

19:28 17.01.2020

Зеленский решил дать Гончаруку и его правительству шанс работать дальше

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Зеленский решил дать Гончаруку и его правительству шанс работать дальше

Президент Украины Владимир Зеленский решил дать премьер-министру Алексею Гончаруку и его правительству шанс работать дальше.

"Во-первых, хочу поблагодарить вас за эту встречу. Во-вторых, я получил от вас заявление сегодня об увольнении и, в связи с последними конфликтными ситуациями, или со скандалами, как угодно, скажем так, с очень неприятной ситуацией. Вы знаете, какое у меня к Вам личное отношение, и личное отношение к вашему молодому правительству. Я подумал, и мне кажется, что так будет правильно, я решил дать вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые моменты, которые сегодня очень важны и очень волнуют наше общество", - сказал Зеленский во время встречи с премьером в пятницу, видео которой распространено Офисом президента.

Как сообщалось, ранее утром премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что с целью нивелировать какие-либо спекуляции на теме якобы неуважения членов Кабмина и его лично к главе государства Владимиру Зеленскому, он написал заявление об отставке на имя председателя Верховной Рады и передал его президенту.

Накануне ряд телеграм-каналов распространил аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривни. Лицо с голосом, похожим на голос Гончарука, говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике".

Как утверждается, запись была сделана 16 декабря.

Пресс-служба Кабмина сообщила, что не располагает информацией о подлинности распространенной аудиозаписи. Сам Гончарук заявил, что против команды президента и правительства "работает много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось".

В свою очередь первый замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что для отставки премьер-министра Гончарука нет оснований.

Согласно, п.12 ст.85 Конституции Украины, отставка премьера относится к полномочиям Верховной Рады. В то же время, согласно ст.115 Основного закона, глава правительства имеет право заявить Верховной Раде о своей отставке. Отставка премьера имеет следствием отставку всего состава Кабмина, но он продолжает выполнять свои обязательства до начала работы нового состава правительства.

4 октября 2019 г. Верховная Рада одобрила программу деятельности Кабинета министров Украины. Утвержденная программа делает невозможным отставку Гончарука и Кабмина в связи с недоверием в течение года.

Теги: #президент #отставка #премьер
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