Партия "Голос" направила в СБУ и Офис президента запросы о пребывании на территории Украины иностранцев, нарушивших правила въезда в АР Крым

Народный депутат фракции "Голос" Соломия Бобровская направила запросы в Службу безопасности Украины и Офис президента с требованием объяснить пребывание на территории Украины иностранных граждан, нарушивших правила пересечения государственной границы.

"Депутат в своих обращениях требует объяснений относительно пребывания на территории Украины певца Dr. Alban и русского блогера Александры Митрошиной. Обе персоны посещали ранее временно оккупированный Крым в обход украинских пунктов пропуска, что противоречит украинскому законодательству. Также Соломия Бобровская требует от СБУ запретить въезд в Украину отдельным иностранным гражданам, которые поддерживают аннексию Крыма", - сообщает пресс-служба партии "Голос".

"Это касается, я напомню, иностранца, известного певца Dr. Alban, который при содействии президента Зеленского приехал в Украину. В этом случае я направила отдельный запрос в Офис президента. Почему было содействие именно этому конкретному человеку? И почему в ОП не уважают законы, которые мы принимаем?", - заявила Бобровская.

Также она упомянула о приезде в Киев российского блогера Митрошиной, которая нарушила правила въезда-выезда на территорию временно оккупированной АР Крым.

"СБУ и Государственная пограничная служба должны быть взаимодополняемыми. Но пограничники не получают от СБУ документы о запрете на въезд. Однако они могут на месте определиться и запретить конкретному человеку въезд на территорию Украины по объективным причинам. Поскольку в паспорте есть отметки, где человек был и как въезжал в данном случае, на территорию Крыма", - подчеркнула нардеп.

Как сообщалось, шведского певца и музыканта Dr. Albanа, который выступал в оккупированном Крыму, впустили в Украину после вмешательства президента Украины Владимира Зеленского.

"Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего предварительное шоу на спорном полуострове Крым. Благодаря вмешательству президента я смог попасть в Украину. Прекрасная прогулка в толпе в Киеве с президентом", - написал Dr. Alban в своем аккаунте в Instagram.

Также сообщалось, что 6 января на встрече блогера Митрошиной с подписчиками в Киеве полиция задержала двух активистов движения "Отпор", Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого. В движении заявили, что активистов избили сторонники Митрошиной после того, как они задали вопрос "Чей Крым?".

Полиция в свою очередь сообщила, что Овчаренко и Кальницкий были задержаны за "мелкое хулиганство".

Сама Митрошина назвала активистов "провокаторами" и обвинила их в срыве встречи.

Позже Госпогранслужба Украины сообщила, что Митрошиной запретили въезд в Украину сроком на 3 года.