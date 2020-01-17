Политика

16:35 17.01.2020

Денисова призывает международные органы по правам человека отреагировать на нарушение прав украинских политзаключенных в РФ

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Денисова призывает международные органы по правам человека отреагировать на нарушение прав украинских политзаключенных в РФ

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет о нарушении прав украинских политзаключенных в России и просит международные органы по правам человека отреагировать на указанные факты.

"Рустам Шейхалиев, Владлен Абдулкадыров - помещены в психиатрическую больницу, Олег Приходько - изолирован от внешнего мира, Тофик Абдулгазиев и Джемиль Гафаров - оставлены умирать в СИЗО. Все эти вопиющие факты были мной выяснены за последние сутки", – написала Денисова на странице в Фейсбуке.

Омбудсмен призвала Верховного Комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, председателя ОБСЕ Эди Рама, Комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович и представителей всех дипломатических миссий использовать все механизмы и отреагировать на факты нарушения прав граждан Украины.

"Рустема Шейхалиева и Владлена Абдулкадыров поместили в психиатрическую больницу с круглосуточным видеонаблюдением для проведения психиатрической экспертизы, несмотря на имеющиеся проблемы со здоровьем. Это прямое нарушение права на приватность", - подчеркнула она.

Кроме того, омбудсмен добавила, что политзаключенный Приходько полностью изолирован от внешнего мира, ему отказано в свиданиях с женой, а все судебные заседания проводятся в закрытом режиме - туда допускают только адвоката.

"Также к нему до сих пор не допущено священника. Он обращался с ходатайством о свидании с архиепископом Крымской епархии ПЦУ Климентом к следователю, который непосредственно имеет право разрешить посещение украинским священнослужителем, а не русским. Но ему отказали", - сказано в сообщении.

Теги: #рф #денисова
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