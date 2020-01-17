ЕС продолжит сотрудничать с правительством Украины, независимо от того, уйдет ли оно в отставку

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас сообщил, что ЕС будет сотрудничать с правительством Украины - независимо от того, состоится ли его отставка, сообщает Hromadske.

"Мы имеем – и я лично имею – очень хорошие рабочие отношения с правительством и отдельными министрами. И в каком бы направлении ни развивались политические события, сотрудничество с правительством Украины будет продолжаться и дальше", - сказал посол в комментарии "Hromadske" в пятницу.

По его словам, развивающиеся в настоящее время события во внутренней политике Украины являются подтверждением жизнеспособности украинской демократии.

"Внутренняя политика – это внутренняя политика. И в демократическом государстве это имеет большое значение. Что-то может случиться буквально за одну ночь. И это является только подтверждением жизнеспособности украинской демократии", - добавил Маасикас.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу написал заявление об отставке на имя головы Верховной Рады и передал его президенту, "чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту".

Накануне ряд телеграм-каналов распространил аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос премьер-министра Алексея Гончарука, говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике". Как утверждается, запись была сделана 16 декабря, и в совещании принимали участие кроме Гончарука заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие.