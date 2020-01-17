На следующей неделе в Украину приедет специальный представитель правительства Ирана - Пристайко

На следующей неделе в Киев должен прибыть специальный представитель правительства Ирана, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко

"В ближайшее время, думаю, с начала следующей недели в Украину приедет специальный представитель правительства Ирана с официальными извинениями и своими разъяснениями. У нас будет возможность с ним встретиться", - заявил Пристайко в пятницу с трибуны Верховной Рады в рамках Часа вопросов к правительству.

Он сообщил, что созданы механизмы совместной группы по уголовному расследованию, группа в ООН, которая рассматривает возможности усиления международного давления на Иран.

"Не единожды были случаи, когда сделанное публично заявление затем не было поддержано. Мы хотим публично зафиксировать признание иранской стороной своей вины, признание на международном уровне документом, именно для этого был звонок президента с президентом", - сказал Пристайко.

По его словам, сейчас взаимодействие с иранской стороной держится "фактически, на слове", "на политическом заявлении лидера Ирана".

Кроме того, Пристайко сообщил о подготовке еще одного телефонного разговора президентов Ирана и Украины.

"По вопросу официального признания, на сегодняшний момент получено официальное признание на уровне президента Ирана, которое он объявил нашему президенту в ходе телефонного разговора. И мы готовим сегодня еще один разговор с иранским президентом", - сказал министр.

По его словам, он надеется на то, что в понедельник состоится юридическая фиксация признания вины Ирана в катастрофе самолета "МАУ" во время визита в Киеве высокой иранской делегации министерского уровня в Украину.

Пристайко подчеркнул, что иранские эксперты полностью взаимодействуют сейчас в расследовании причин катастрофы, продолжается круглосуточная работа врачей для идентификации тел, Украина получила доступ ко всем обломкам самолета, и украинская команда работает в ангаре для реконструкции корпуса самолета и выяснения обстоятельств крушения.

"Мы не идем на разговоры о том, кто конкретно, чей солдат нажал на кнопку. Нет, нам этого не достаточно, и это было заявлено с самого начала", - пояснил глава МИД, добавив, что речь будет идти о том, "чья конкретно это ошибка на самом высоком уровне".

Как сообщалось, пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.