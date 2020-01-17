Гончарук заявляет, что передал Зеленскому заявление об отставке, написанное на имя спикера Рады

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что переданное президенту Украины Владимиру Зеленскому его заявление об отставке написано в строгом соответствии с законодательством Украины.

"Я передал президенту Украины заявление об отставке. Оно оформлено в соответствии с законом Украины, Конституцией Украины, написано на имя председателя Верховной Рады, и президент имеет право его внести в парламент в любой момент", - сказал Гончарук на заседании парламента в пятницу в ходе Часа вопросов к правительству.

В пятницу Гончарук заявил: с целью нивелировать какие-либо спекуляции на теме якобы неуважения членов Кабмина и его лично к главе государства Владимиру Зеленскому, он написал заявление об отставке и передал его президенту. "Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент", - написал глава правительства в "Фейсбук".

Верховная Рада 4 октября 2019 года одобрила Программу деятельности Кабинета министров Украины. Утвержденный документ делает невозможным отставку Гончарука и Кабмина в связи с недоверием в течение года.

В то же время, согласно ст.115 Конституции Украины, премьер-министр Украины, другие члены Кабинета министров имеют право заявить Верховной Раде об отставке. Отставка премьер-министра Украины, принятие Верховной Радой резолюции о недоверии Кабинету министров влекут за собой отставку всего состава правительство. В таких случаях парламент осуществляет формирование нового состава Кабмина в сроки и в порядке, определенные Конституцией..