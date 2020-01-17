"Голос" расценивает заявление об отставке Гончарука как неуважение к Конституции, Раде и обществу

Фракция "Голос" считает, что подданное премьер-министром Алексеем Гончаруком заявление об отставке, является неуважением к Конституции Украины, парламенту и обществу.

"Так называемая "отставка" правительства Гончарука не имеет никаких юридических последствий на данный момент. Это простое сообщение о желании уйти, высказанное публично. Если бы премьер хотел подать в отставку, то должен был бы написать заявление на имя председателя Верховной Рады", - сказано в сообщении политсилы на странице в Фейсбуке.

В "Голосе" подчеркивают, что отсутствие премьера на "часе вопросов к правительству", ссылаясь на консультации у президента, - признак неуважения к парламенту и к конституционному строю в стране.

"Голос" не назначал это правительство, не мы несем ответственность за его действия - это работа парламентского большинства. Но пренебрежение принципами парламентско-президентской республики, попытки показать ответственность в первую очередь перед президентом - это попытка ослабить парламентаризм, неуважение к закону и институтов, которые мы так долго строим ради будущего успеха страны", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее утром в пятницу премьер-министр Алексей Гончарук заявил: с целью нивелировать какие-либо спекуляции на теме якобы неуважения членов Кабмина и его лично к главе государства Владимиру Зеленскому, он написал заявление об отставке и передал его президенту.

"Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент", - написал Гончарук в "Фейсбук".

Верховная Рада 4 октября 2019 года одобрила Программу деятельности Кабинета министров Украины. Утвержденный документ делает невозможным отставку Гончарука и Кабмина в связи с недоверием в течение года.

В то же время, согласно ст.115 Конституции Украины, премьер-министр Украины, другие члены Кабинета министров имеют право заявить Верховной Раде об отставке. Отставка премьер-министра Украины, принятие Верховной Радой резолюции о недоверии Кабинету министров влекут за собой отставку всего состава правительство. В таких случаях парламент осуществляет формирование нового состава Кабмина в сроки и в порядке, определенные Конституцией.