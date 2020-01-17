Правительство продолжит работу в штатном режиме до политического решения президента – Гончарук

Правительство продолжит работу в штатном режиме до принятия президентом Владимиром Зеленским политического решения, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук с парламентской трибуны в пятницу.

"Правительство Украины продолжает работу в штатном режиме до того момента, пока президент не примет решение, кто на какой позиции в большой команде может работать. Это политическое решение, которое мы ожидаем от лидера нашей политической силы", – сказал Гончарук в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.