Политика

11:49 17.01.2020

Правительство продолжит работу в штатном режиме до политического решения президента – Гончарук

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Правительство продолжит работу в штатном режиме до политического решения президента – Гончарук

Правительство продолжит работу в штатном режиме до принятия президентом Владимиром Зеленским политического решения, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук с парламентской трибуны в пятницу.

"Правительство Украины продолжает работу в штатном режиме до того момента, пока президент не примет решение, кто на какой позиции в большой команде может работать. Это политическое решение, которое мы ожидаем от лидера нашей политической силы", – сказал Гончарук в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Теги: #гончарук
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