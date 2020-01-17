Политика

11:19 17.01.2020

Рада незамедлительно пригласит Кабмин на пятничное заседание из-за неявки на час вопросов к правительству – нардеп от "Батькивщины" Соболев

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Рада незамедлительно пригласит Кабмин на пятничное заседание из-за неявки на час вопросов к правительству – нардеп от "Батькивщины" Соболев

Верховная Рада немедленно пригласит правительство на свое заседание в пятницу, заявляет заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

"Немедленно будет приглашено правительство на заседание, не имеют права они нарушать регламент, если это час вопросов правительства, то это час вопросов к правительству", - сказал Соболев журналистам в кулуарах Рады в пятницу утром.

Он отметил, что после ответов на вопросы министра иностранных дел Вадима Пристайко народные депутаты зададут вопросы членам правительства.

Соболев подчеркнул, что фракция "Батькивщина" потребовала перерыв в заседании парламента, поскольку правительство во главе с премьером Алексеем Гончаруком не пришло на запланированный час вопросов к правительству, а на заседание пришел только министр иностранных дел.

Теги: #соболев #верховная_рада
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