Рада незамедлительно пригласит Кабмин на пятничное заседание из-за неявки на час вопросов к правительству – нардеп от "Батькивщины" Соболев

Верховная Рада немедленно пригласит правительство на свое заседание в пятницу, заявляет заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

"Немедленно будет приглашено правительство на заседание, не имеют права они нарушать регламент, если это час вопросов правительства, то это час вопросов к правительству", - сказал Соболев журналистам в кулуарах Рады в пятницу утром.

Он отметил, что после ответов на вопросы министра иностранных дел Вадима Пристайко народные депутаты зададут вопросы членам правительства.

Соболев подчеркнул, что фракция "Батькивщина" потребовала перерыв в заседании парламента, поскольку правительство во главе с премьером Алексеем Гончаруком не пришло на запланированный час вопросов к правительству, а на заседание пришел только министр иностранных дел.