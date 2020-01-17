Политика

11:07 17.01.2020

Гончарук подал заявление об отставке Зеленскому из этических, а не правовых соображений – нардеп Качура

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Гончарук подал заявление об отставке Зеленскому из этических, а не правовых соображений – нардеп Качура

Народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Качура заявил, что премьер-министр Алексей Гончарук подал заявление об отставке президенту Владимиру Зеленскому из этических, а не правовых причин.

«Согласно действующему законодательству заявление об отставке пишешься в Верховную Раду и подаётся на его главу, если премьер-министр хочет сложить полномочия. Однако сейчас она находится в Офисе президента и это нормальный мужской поступок премьера Гончарука по отношению к президенту», - заявил Качура в пятницу в комментарии журналистам.

По его словам, если президент Владимир Зеленский примет политическое решение об отставке Гончарука и его Кабмина, то заявление премьера будет выноситься на рассмотрение Верховной Рады.

«Гончарук неоднократно заявлял, что пленки сфальсифицированы и что он уважает политического лидера Владимира Зеленского. Он поступил по-мужски и как мужчина с этической точки зрения именно ему передал своё заявление. Сейчас президент решил передавать ли ее в Верховную Раду или оставить на определенное время у себя», - утверждает депутат от «Слуга народа».

Качура считает, что нарушение процедуры подачи заявления об отставке премьер-министра допущено именно по этическим соображениям.

«В данном случае это внештатная ситуация и сейчас это не столько вопрос права, сколько вопрос этики и мужской ответственности за слова», - уверен парламентарий.

Теги: #гончарук #качура
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