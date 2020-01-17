Ряд министров публично поддержали позицию Гончарука

Ряд членов Кабинета министров Украины публично поддержали позицию премьер-министра Алексея Гончарука.

В частности, вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал, что поддерживает Гончарука и всю правительственную команду.

"Наше правительство - первое за историю Украины, которое не ворует, не пришло по квотам, не имеет личных целей. Каждый день мы разгребаем бестолковый менеджмент предыдущих команд в большинстве сфер. Каждый день наша команда лишает источников доходов расхитителей бюджета. За это прилетает. Жестко. И это нормально. Мы не пришли завоевывать политические рейтинги. Мы пришли с президентом сделать реальные изменения", - написал он в соцсети Facebook.

Как отметил Федоров, он не держится за должность.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что уважает решение премьера.

"В составе команды я делал и по состоянию на сейчас делаю все, чтобы страна менялась к лучшему, получала еще больше международной поддержки и двигалась вперед. Это было прикольно и важно. Но жизнь бурная. Особенно политическая", - говорится в эго сообщении в соцсетах.

В свою очередь, министр по делам ветеранов временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда отметила, что нынешняя команда является классическим правительством технократов, "без политических амбиций, без олигархических шлейфов, без кулуарщины".

"Работать в такой команде - сложно (ты постоянно должен повышать профессиональную планку), но чрезвычайно драйвово (видишь быстрые результаты). Политические игрища вокруг правительства в последнее время расцениваю как попытку навязать команде технократов какую-то странную политическую позицию. Этого не будет. Поэтому поддерживаю позицию премьера. Ждем решения президента", - написала она в Facebook.

Кроме того, министр образования и науки Анна Новосад подчеркнула, что все члены Кабмина - это единая команда, которая без доверия и взаимодействия не достигнет результатов, поэтому она поддерживает решение премьера.

"Но работу никто не отменял, поэтому работать мы продолжаем. До дальнейших решений, какими бы они ни были", - подчеркнула министр.

Министр социальной политики Юлия Соколовская добавила: "Мы - единая команда, поэтому поддерживаем позицию премьер-министра и ждем решения президента. И продолжаем работать".

Как сообщалось, ранее утром в пятницу премьер-министр Алексей Гончарук заявил: с целью нивелировать какие-либо спекуляции на теме якобы неуважения членов Кабмина и его лично к главе государства Владимиру Зеленскому, он написал заявление об отставке и передал его президенту.

"Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент", - написал Гончарук в "Фейсбук".

Верховная Рада 4 октября 2019 года одобрила Программу деятельности Кабинета министров Украины. Утвержденный документ делает невозможным отставку Гончарука и Кабмина в связи с недоверием в течение года.

В то же время, согласно ст.115 Конституции Украины, премьер-министр Украины, другие члены Кабинета министров имеют право заявить Верховной Раде об отставке. Отставка премьер-министра Украины, принятие Верховной Радой резолюции о недоверии Кабинету министров влекут за собой отставку всего состава правительство. В таких случаях парламент осуществляет формирование нового состава Кабмина в сроки и в порядке, определенные Конституцией.