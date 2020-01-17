Политика

10:30 17.01.2020

Помощник Зеленского Ермак: если потоки фейков и грязи - это плата за освобождение наших людей и эмоции на лицах их родных, то я готов ее заплатить

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Помощник Зеленского Ермак: если потоки фейков и грязи - это плата за освобождение наших людей и эмоции на лицах их родных, то я готов ее заплатить

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что информационные атаки против него свидетельствуют об эффективности его работы с президентом по тем направлениям, в которых он задействован.

"В последнее время меня называли и "русским шпионом" и чего только не писали. Спланированный характер этих публикаций, а также одинаковые, как по методичке, месседжи явно говорит об их заказном характере. Видимо кому-то из-за меня сильно не спится по ночам, а зря, ведь здоровый сон очень важен! Чисто по-человечески такие информационные атаки неприятны, их читают и слышат мои родные и близкие. С другой стороны, это явно говорит о том, что я двигаюсь в правильном направлении и добиваюсь позитивного результата в тех задачах, которые ставит передо мной президент", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"По моим ощущениям, количество атак увеличится, а фейки будут продолжать плодиться. Понятно, кому это может быть выгодно и кто это распространяет. Это может подсказать простая логика", - указал Ермак.

Помощник Зеленского подчеркнул, что если потоки фейков и грязи – это плата за тех освобожденных украинцев, которых встречали в аэропорту "Борисполь" 7 сентября и 29 декабря, и эмоции на лицах их родственников, то он готов ее заплатить.

Теги: #фейк #ермак
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