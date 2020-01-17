Политика

10:23 17.01.2020

Правительство находится на консультациях в связи с обращением премьера об отставке

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Правительство находится на консультациях в связи с обращением премьера об отставке

Кабинет министров Украины находится на консультациях в связи с обращением премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Сейчас правительство находится на консультациях, поэтому сегодня как такового часа вопросов к правительству не будет", – сказал Разумков, открывая заседание парламента в пятницу утром.

При этом он указал, что запланированное выступление министра иностранных дел Вадима Пристайка состоится.

Теги: #разумков #гончарук #кадры
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