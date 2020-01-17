Профильный комитет Рады рекомендует назначить Дениса Шмыгаля вице-премьером – министром развития громад и территорий

Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует Верховной Раде назначить Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра – министра развития громад и территорий.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение принято на заседании комитета в пятницу утром.

Как сообщалось, комитет также рекомендовал Раде уволить Алену Бабак, согласно её заявлению, с должности министра развития громад и территорий.

Шмыгаль в настоящее время возглавляет Ивано-Франковскую областную государственную администрацию.