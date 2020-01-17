Политика

09:55 17.01.2020

Зеленский получил заявление Гончарука об отставке и рассмотрит его

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Зеленский получил заявление Гончарука об отставке и рассмотрит его

Президент Украины Владимир Зеленский получил поданное премьер-министром Алексеем Гончаруком заявление об отставке, глава государства рассмотрит его, сообщает пресс-служба Офис президента.

"Президент Украины получил поданное премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис президента Украины сообщит отдельно", - сказано в сообщении Офиса президента в "Фейсбук".

Как сообщалось, ранее утром в пятницу премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил: с целью нивелировать какие-либо спекуляции на теме якобы неуважения членов Кабмина и его лично к главе государства Владимиру Зеленскому он написал заявление об отставке и передал его президенту.

"Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент", - написал Гончарук в "Фейсбук".

Верховная Рада 4 октября 2019 года одобрила Программу деятельности Кабинета министров Украины. Утвержденный документ делает невозможным отставку Гончарука и Кабмина в связи с недоверием в течение года.

В то же время, согласно ст.115 Конституции Украины, премьер-министр Украины, другие члены Кабинета Министров имеют право заявить Верховной Раде о своей отставке. Отставка премьер-министра Украины, принятие Верховной Радой резолюции недоверия Кабинету министров имеют следствием отставку всего состава Кабинета министров. В этих случаях парламент осуществляет формирование нового состава Кабмина в сроки и в порядке, которые определены Конституцией.

Теги: #зеленский #гончарук #кадры
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