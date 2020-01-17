Профильный комитет Рады рекомендует удовлетворить заявление об увольнении министра Бабак

Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует Верховной Раде удовлетворить заявление об увольнении министра развития громад и территорий Алены Бабак.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение поддержали члены комитета на его заседании в пятницу утром в Киеве, рассмотрев представление премьер-министра Алексея Гончарука на увольнение Бабак.

При этом как сообщили на заседании комитета, Бабак увольняется по собственному желанию.

Сама Бабак на заседании комитета не присутствует.

Как сообщалось, о том, что Бабак написала заявление об увольнении с должности министра развития громад и территорий по собственному желанию, стало известно 16 января.