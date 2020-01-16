Политика

19:18 16.01.2020

Главы МИД Украины, Великобритании, Канады, Швеции и Афганистана договорились о механизмах сотрудничества с Ираном в расследовании крушения самолета "МАУ"

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Главы МИД Украины, Великобритании, Канады, Швеции и Афганистана договорились о механизмах сотрудничества с Ираном в расследовании крушения самолета "МАУ"

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань сообщил о создании рамочной программы по сотрудничеству с Ираном в расследовании причин катастрофы лайнера Boeing 737 "Международных авиалиний Украины".

"Сегодня члены координационной группы создали рамочную программу по сотрудничеству с Ираном, которую мы опубликуем онлайн позднее сегодня", - сказал он на брифинге в Лондоне в четверг по результатам встречи глав МИД Украины, Великобритании, Канады, Швеции и Афганистана - стран, граждане которых погибли в результате крушения самолета в Иране.

По его словам, эта рамочная программа направлена на пять ключевых элементов, которые помогут в работе с правительством Ирана.

Шампань подчеркнул, что речь идет, о, во-первых, полном и четком доступе должностных лиц в Иран и внутри страны для предоставления консульских услуг. Во-вторых, сказал он, необходимо удостовериться, что "процесс идентификации жертв проводится достойно, прозрачно и в соответствии с международными стандартами, и что пожелания семей по репатриации уважаются во всех случаях". "В-третьих, обеспечить тщательное, независимое и прозрачное международное расследование, открытое для "скорбящих наций", регулируемое Конвенцией по международной гражданской авиации. В-четвертых, удостовериться в том, что Иран берет на себя полную ответственность за сбивание рейса PS 752 и признает свои обязанности перед семьями жертв, включая компенсации. В-пятых, обеспечить подотчетность ответственных лиц независимому уголовному расследованию, после которого последует прозрачные и беспристрастные судебные разбирательства, которые соответствуют международным стандартам надлежащей правовой процедуры и правам человека", - отметил министр.

Шампань заверил, что группа будет работать следующие месяцы и, возможно, годы над расследованием. "Очевидно, Иран признал полную ответственность за сбивание самолета, но расследование приведет к четкой причине, а также приведению к ответственности тех, кто ответственен за эту ужасную трагедию", - пояснил он.

Кроме того, министр поблагодарил за помощь Нидерланды и сказал, что уроки, вынесенные из катастрофы самолета MH-17 над Донбассом, будут приняты во внимание.

"Мы даже спросили нидерландское правительство, не согласятся ли они иметь наблюдателей в наших разных рабочих группах, которые мы решили создать, потому что мы хотим удостовериться, и я думаю, семьи погибших заслуживают, чтобы мы использовали лучшую возможную экспертизу в мире и уроки MH-17", - отметил глава МИД Канад.

Шампань заявил, что пострадавшие страны будут требовать, чтобы Иран включил в свои расследования международных экспертов.

Как сообщалось, пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Теги: #расследование #иран #мид
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