"Евросолидарность" инициирует создание ВСК Рады для контроля расследования убийства Шеремета

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз зарегистрировала проект постановления о создании временной следственной комиссии для осуществления парламентского контроля над расследованием убийства журналиста Павла Шеремета.

"Сегодня зарегистрировала постановление о создании временной следственной комиссии Верховной Рады для осуществления парламентского контроля над расследованием убийства Павла Шеремета, по номеру 2756", - написала Фриз на странице в Фейсбуке в четверг.

Она напомнила, что 13 декабря был совершен арест трех общественных активистов, волонтеров и защитников Украины: волонтера, военного медика и младшего сержанта 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, участницы ООС Яны Дугарь; известного детского кардиохирурга, волонтера, общественного деятеля и участницы ООС Юлии Кузьменко; музыканта, сержанта ВСУ, участника ООС Андрея Антоненко.

Фриз отметила, что комиссия необходима для обеспечения контроля за прозрачным и беспристрастным расследованием.

"Целью создания временной следственной комиссии, в рамках осуществления демократического парламентского контроля, является всестороннее и объективное исследование обстоятельств дела Павла Шеремета, проверка правомерности действий правоохранительных органов и суда, проверка законности ареста подозреваемых по делу и выяснение истинного положения расследования убийства", - сообщила парламентарий.