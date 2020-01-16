Политика

18:27 16.01.2020

Рада поручила делегации Украины в ПАСЕ подать полномочия для участия в ежегодной сессии 2020 года

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Рада поручила делегации Украины в ПАСЕ подать полномочия для участия в ежегодной сессии 2020 года

Верховная Рада поручила постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подать свои полномочия на утверждение для участия в ежегодной сессии ПАСЕ в 2020 году.

За соответствующее постановление № 2718 проголосовали 348 народных депутатов.

"Верховная Рада Украины заявляет, что целью участия делегации Украины в работе ПАСЕ является недопущение сохранения существующей ситуации в Европе, которая сложилась в результате агрессивной внешней политики Российской Федерации, доведение объективной информации о противоправных действиях Российской Федерации на оккупированных территориях нашего государства и усилиях Украины для прекращения вооруженной агрессии со стороны страны-члена Совета Европы и преодоления её последствий, а также недопущение использования трибуны ПАСЕ для распространения неправдивых нарративов о ситуации в Украине", - говорится в заявлении.

Теги: #пасе #верховная_рада
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