Политика

16:26 16.01.2020

Украина готова помочь Великобритании с репатриацией тел погибших в результате катастрофы самолета "МАУ" в Иране – Пристайко

1 мин читать
Украина готова помочь Великобритании с репатриацией тел погибших в результате катастрофы самолета "МАУ" в Иране – Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время встречи с главой МИД Великобритании Домиником Раабом в Лондоне заявил о готовности украинской стороны оказать помощь в репатриации тел граждан Великобритании, погибших в результате крушения лайнера Boeing 737 в Иране.

"Собеседники отметили важность совместных действий для обеспечения надлежащего расследования обстоятельств катастрофы украинского самолета. Было договорено, что Украина и Великобритания приложат все усилия для привлечения виновных к ответственности и обеспечения выплаты Ираном надлежащей компенсации семьям погибших. Вадим Пристайко сообщил о готовности украинской стороны оказать помощь в репатриации тел погибших граждан Великобритании", - сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины в четверг.

Стороны также обсудили ситуацию на Донбассе, в частности, в контексте встречи Нормандской четверки, состоявшейся 9 декабря 2019 года.

В свою очередь Рааб подчеркнул, что, несмотря на выход из ЕС, Великобритания и в дальнейшем будет оставаться преданным другом Украины и будет поддерживать ее суверенитет и территориальную целостность. Он также проинформировал о некоторых аспектах будущей имплементации в Великобритании санкций в рамках т.н. "Акта Магнитского".

Глава МИД Украины пригласил британского коллегу посетить Украину в ближайшее время.

Теги: #мау #великобритания #авиакатастрофа #иран #пристайко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:11 16.01.2020
Представители Канады подключились к расследованию крушения украинского "Боинга" в Иране

Представители Канады подключились к расследованию крушения украинского "Боинга" в Иране

18:08 15.01.2020
Рябошапка обсудил с послами стран G7 расследование авиакатастрофы в Иране

Рябошапка обсудил с послами стран G7 расследование авиакатастрофы в Иране

17:17 15.01.2020
Представители посольства Украины в Иране вместе со шведскими и канадскими коллегами возложили цветы на месте крушения сбитого самолета

Представители посольства Украины в Иране вместе со шведскими и канадскими коллегами возложили цветы на месте крушения сбитого самолета

16:33 15.01.2020
Комитет нацбезопасности заслушает секретаря СНБО и представителя офиса генпрокурора по авиакатастрофе в Иране на закрытом заседании

Комитет нацбезопасности заслушает секретаря СНБО и представителя офиса генпрокурора по авиакатастрофе в Иране на закрытом заседании

16:16 15.01.2020
Украина направила второй запрос в Иран о доступе к "черным ящикам" сбитого самолета и их расшифровке, пока не получила ответа – Офис генпрокурора

Украина направила второй запрос в Иран о доступе к "черным ящикам" сбитого самолета и их расшифровке, пока не получила ответа – Офис генпрокурора

16:04 15.01.2020
Украина будет требовать от Ирана выплат дополнительных компенсаций родственникам погибших – Офис президента

Украина будет требовать от Ирана выплат дополнительных компенсаций родственникам погибших – Офис президента

15:19 15.01.2020
Зеленский призвал Германию содействовать расследованию крушения украинского самолета "МАУ" в Иране

Зеленский призвал Германию содействовать расследованию крушения украинского самолета "МАУ" в Иране

13:03 15.01.2020
Кабмин в течение недели выплатит по 200 тыс грн помощи семьям погибших в авиакатастрофе в Иране

Кабмин в течение недели выплатит по 200 тыс грн помощи семьям погибших в авиакатастрофе в Иране

12:25 15.01.2020
Посол Великобритании в Тегеране, которого задерживали на прошлой неделе, уехал из Ирана

Посол Великобритании в Тегеране, которого задерживали на прошлой неделе, уехал из Ирана

09:37 15.01.2020
Пристайко 15-16 января будет пребывать с рабочим визитом в Великобритании

Пристайко 15-16 января будет пребывать с рабочим визитом в Великобритании

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Гончарук: мы очень хорошо понимаем, что делать, у нас есть план

Премьер: макроэкономическая ситуация позволяет экономике Украины стремительно расти в ближайшие несколько лет

Гончарук: Обращаюсь к тем, кто борется против нас: Вам нас не испугать!

Путин предложил кандидатуру Мишустина на должность премьера РФ

Украина будет требовать от Ирана выплат дополнительных компенсаций родственникам погибших – Офис президента

ПОСЛЕДНЕЕ

Путин назначил Мишустина председателем правительства РФ, Медведева – зампредседателя СБ

Порошенко считает, что Путин планирует оставаться у власти в РФ и не собирается заканчивать войну с Украиной

Дубинский заявил, что не имеет отношения к "пленкам Гончарука"

Гончарук: мы очень хорошо понимаем, что делать, у нас есть план

Зеленский проведет Национальный инвестсовет в Украинском доме в Давосе

Премьер: макроэкономическая ситуация позволяет экономике Украины стремительно расти в ближайшие несколько лет

Гончарук: Обращаюсь к тем, кто борется против нас: Вам нас не испугать!

Палата представителей США начала передачу в Сенат дела об импичменте Трампа

Путин предложил кандидатуру Мишустина на должность премьера РФ

Сахель и климатическая дипломатия - главные вопросы повестки предстоящего Совета ЕС на уровне глав МИД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА